Στους 17 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο Λονδίνο

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός με τουλάχιστον 17 νεκρούς από την πυρκαγιά στο Grenfell Tower στο Λονδίνο, ενώ πολλοί ακόμα αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές «ο τελικός απολογισμός αναμένεται να είναι βαρύτερος» ενώ δεν περιμένουν να βρουν άλλους επιζώντες στα ερείπια του 24ώροφου κτιρίου στο Βόρειο Kensington.

Πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες έχουν συγκεντρωθεί για να βοηθήσουν όσους έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, ενώ εθελοντές και φιλανθρωπικά ιδρύματα τροφοδοτούν τους ανθρώπους με τα απαραίτητα και τους βοηθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η αστυνομία έδωσε στο twitter τον αριθμό της τηλεφωνικής γραμμής μέσω της οποία οι άνθρωποι μπορούν να ενημερωθούν για τα οικεία τους πρόσωπα που βρίσκονταν στο κτίριο ενώ ζήτησε να αναφέρονται όσοι αγνοούμενοι εντοπίζονται.

An emergency number has been set up for anyone concerned for loved ones in #NorthKensington fire please call Casualty Bureau 0800 0961 233

