Στο έλεος της κακοκαιρίας η Μεγάλη Βρετανία (Photos-Video)

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τις τελευταίες ώρες τη Μεγάλη Βρετανία. Από την καταιγίδα την οποία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης αξίζει να σημειωθεί, πως προκλήθηκε ακύρωση αρκετών πτήσεων, αλλά και αναστάτωση στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

The wind in London is so intense today it caused a bus stop shelter to explode as I walked by. pic.twitter.com/FjrGfdaoXB — Kayla ☕️ (@kayla_latte) February 23, 2017

Η καταιγίδα ονομάζεται «Ντόρις» και κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι βροχές και οι σφοδροί άνεμοι. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές από τον νότο μέχρι τον βορρά του Ηνωμένου Βασιλείου, και έτσι οι Αρχές εφιστούν την προσοχή για ενδεχόμενες υλικές ζημιές.

Storm Doris has taken London by surprise pic.twitter.com/R4Vk5w1hiK — Rosie (@R0sieHS) February 23, 2017



Τονίζουμε, πως ριπή ανέμου ταχύτητας 151 χλμ/ώρα καταγράφηκε το πρωί της Πέμπτης και στη βόρεια Ουαλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Trains and flights cancelled as Storm Doris batters Britain with 90mph winds https://t.co/4nyl0dt5Nr ^Metro pic.twitter.com/ZqCI02cSc6 — …david jones (@_dpaj) February 23, 2017

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Aer Lingus ανέφερε στον ιστότοπό της πως αναγκάστηκε να ακυρώσει 12 πτήσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.