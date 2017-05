Σκληρή κόντρα με πρωταγωνιστές Merkel- Trump

Σκληρή κόντρα Γερμανίας- ΗΠΑ με πρωταγωνιστές τους Merkel- Trump, μετά τις δηλώσεις της Γερμανίδας Καγκελαρίου για περί αναξιοπιστίας των ΗΠΑ ως συμμάχων.

Η Angela Merkel σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιβάλει την παρουσία της ως διπλωματικού παίκτη, να γίνει ένας ισχυρός παράγοντας της διεθνούς σκηνής, μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Ινδίας.

Η ίδια, δυο μέρες μετά τις δηλώσεις της περί αναξιοπιστίας των ΗΠΑ, θέλησε να ηρεμήσει κάπως την ένταση ξεκαθαρίζοντας ότι η ανάπτυξη των σχέσεων με την Ινδία δεν θα γίνει εις βάρος της διατλαντικής σχέσης.

Η ανάπτυξη των σχέσεων με την Ινδία είναι τεράστιας σημασίας και σε καμία περίπτωση δεν κατευθύνεται κατά οποιασδήποτε άλλης σχέσης και φυσικά όχι κατά των διατλαντικών δεσμών, που ιστορικά έχουν υπάρξει πολύ σημαντικοί για εμάς και θα παραμείνουν στο μέλλον

Η Merkel εξέφρασε την άποψη ότι η διατλαντική σχέση είναι κεφαλαιώδους σημασίας. «Αυτό που απλώς έκανα είναι να πω ότι δεδομένης της σημερινής κατάστασης, υπάρχουν ακόμη λόγοι για τους οποίους στην Ευρώπη οφείλουμε να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας».

Τις τελευταίες ημέρες, οι σχέσεις ΗΠΑ- Γερμανίας έχουν οξυνθεί, δεδομένης και της άρνησης του Donald Trump να διευκρινίσει ποιες είναι οι προθέσεις του ως προς τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

Με τον αγαπημένο του τρόπο, μέσω Twitter, απάντησε ο Donald Trump, γράφοντας:

Έχουμε ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία, επιλέον πληρώνει ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΑ απ΄ό,τι θα έπρεπε στο ΝΑΤΟ & στον στρατιωτικό τομέα. Πολύ κακό για τις ΗΠΑ. Αυτό θα αλλάξει

