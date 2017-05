Σάλος με το ομοφοβικό ποστάρισμα του Λευκού Οίκου!

LIKE US ON FACEBOOK

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Facebook, ο οποίος μετά τη γενική κατακραυγή και τις κατηγορίες περί ομοφοβικού ποσταρίσματος αναγκάστηκε να διορθώσει.

Στην αρχική του ανάρτηση ο Λευκός Οίκος, στη φωτογραφία με τις συζύγους των ηγετών των χωρών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες δεν αναφέρεται καθόλου ή καλύτερα αγνοεί επιδεικτικά τον σύζυγο του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου.

Όπως θα δείτε και εσείς στην παρακάτω φωτογραφία, οι διαχειριστές των social media του Λευκού Οίκου αναφέρουν ονομαστικά όλες τις συζύγους των ηγετών μεταξύ των οποίων είναι η Melania Trump, η Brigitte Trogneux και η σύζυγος του Tayip Erdogan, ωστόσο αποφεύγουν χαρακτηριστικά να αναφερθούν στον σύζυγο του πρωθυπουργού του Βελγίου, Gauthier Destenay, ο οποίος είναι και ο μοναδικός άντρας της φωτογραφίας.

Is there a reason the @WhiteHouse didn't include the First Gentleman of Luxembourg in this photo caption? Like, a non-homophobic one? pic.twitter.com/W89mQzFDaq — Scott Bixby (@scottbix) May 27, 2017

White House post pic from NATO summit listing spouses of leaders. Not listed? Gauthier Destenay, husband of gay Luxembourg PM Xavier Bettel. pic.twitter.com/ygvXcKyEFp — ChristianChristensen (@ChrChristensen) May 27, 2017

Όπως καταλαβαίνετε οι αντιδράσεις ήταν έντονες με πληθώρα χρηστών να καταφέρονται κατά της συγκεκριμένης κίνησης κατηγορώντας το επιτελείο του αμερικανού προέδρου για ομοφοβία και σκοταδισμό, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να διορθωθεί το ποστ, με ονομαστική αναφορά και στον σύζυγου του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου.

First Lady Melania Trump poses with Belgium’s Queen Mathilde, center, and other spouses of NATO leaders: First Lady… Posted by The White House on Samstag, 27. Mai 2017

Παρά τη διόρθωση, η άσχημη εντύπωση έχει μείνει από το ομοφοβικό ποστάρισμα σε μια περίοδο που ο Trump δεν αναζητά νέους εχθρούς αλλά συμμάχους.