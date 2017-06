Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης- Αναφορές για τραυματίες- Νεκρός ο δράστης

Άνδρας άνοιξε πυρ σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Όπως μεταδίδουν τα ξένα μέσα, υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες. Νεκρός ο δράστης σύμφωνα με τις αρχές.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν τις 3μμ τοπική ώρα στον 16o όροφο του νοσοκομείου που βρίσκεται στην περιοχή Mt. Eden στο Bronx.

Η αστυνομία προειδοποιεί τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio ενημερώθηκε για την κατάσταση.

Due to reports of a shooting incident at Bronx Lebanon Hospital, avoid the area of 1650 Grand Concourse. More information to follow.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης αναφέρεται ως πρώην υπάλληλος του νοσοκομείου.

Police are going up floor by floor looking for the suspect after multiple people shot at Bronx-Lebanon Hospital: https://t.co/4qsuOtH59v pic.twitter.com/Wu72kWz0Qq

— Eyewitness News (@ABC7NY) June 30, 2017