Πρόθεση από την ΠΓΔΜ για να αλλάξει η ονομασία της- Το μήνυμα προς την Ελλάδα

Η ΠΓΔΜ εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της σε μια προσπάθεια να λήξει η διένεξη με την Ελλάδα και να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη στο NATO.

Μια συμμαχία θα βοηθούσε να κατευνάσει τα πνεύματα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, μετά από μήνες πολιτικής έντασης ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Nikola Dimitrov σε ανώτερους αξιωματούχους του NATO στις Βρυξέλλες.

Macedonia considers using the UN provisional name to join NATO – my statement for the @FinancialTimes reflected in the corrected title.

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) June 12, 2017