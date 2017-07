Οι πρώτες εκτιμήσεις για την απόδοση του ελληνικού ομολόγου είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg απ’ το Λονδίνο.

Ειδικότερα, κατά τις πρώτες ώρες ανοίγματος των προσφορών, η απόδοση του νέου πενταετούς ελληνικού ομολόγου διαμορφώνεται στο 4,875%.

Θυμίζουμε ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει προσλάβει τις τράπεζες Goldman Sachs, BNP, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank και HSBC για να προχωρήσουν στη διαδικασία έκδοσης του πενταετούς ομολόγου.

New greek bond likely to have 4.875% coupon#bonds #Greece pic.twitter.com/zlKODxLENi

