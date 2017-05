Πολύνεκρη έκρηξη στο Manchester | Η τρομοκρατία ξανά πάνω απ’ την Ευρώπη

LIKE US ON FACEBOOK

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 50 τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τπο βράδυ της Δευτέρας στο Manchester λίγο μετά τη λήξη συναυλίας. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για βομβιστή αυτοκτονίας που έφερε βόμβα με καρφιά.

Η έκρηξη έγινε λίγη ώρα αφότου είχε ολοκληρωθεί η συναυλία της Ariana Grande στο Manchester Arena.

Ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός είναι 19 νεκροί και 59 τραυματίες.

@BBCBreaking huge amount of ambulances and police heading to Manchester Arena pic.twitter.com/KYezB6eM8F — Sam Coley (@Sam__Coley) May 22, 2017

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως η έκρηξη σημειώθηκε στο φουαγιέ του συναυλιακού χώρου την ώρα που οι θεατές είχαν ξεκινήσει να αποχωρούν.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ μιλούν για έναν καμικάζι αυτοκτονίας ο οποίος έφθασε στον χώρο με το Μετρό, ενώ η βόμβα που εξερράγη φέρεται να περιείχε καρφιά.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για τραύματα που έμοιαζαν σαν να έχουν προκληθεί από θραύσματα.

Major incident at the Manchester Arena. People clearly shaken. Huge police and ambulance response. #Manchester pic.twitter.com/6aqteCsYet — Darryl Morris (@darrylmorris) May 22, 2017

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους θεατές ήταν έφηβοι, αλλά ακόμα και παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, καθώς η Αriana Grande είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο νεανικό κοινό.

Έφηβοι αγνοούνται ακόμα καθώς δεν έχουν έρθει σε επαφή με τους γονείς τους μετά την έκρηξη.

Για τους συγγενείς και φίλους όσων βρίσκονταν στο στάδιο για τη συναυλία, η Αστυνομία του Manchester έχει δώσει την εξής γραμμή επικοινωνίας: 0161 856 9400.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει το συμβάν ως «τρομοκρατική επίθεση», μέχρι να έχει νεότερα στοιχεία.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Η κυβέρνηση σε επίσημη ανακοίνωσή της κάνει λόγο για ένα «τρομακτικό τρομοκρατικό συμβάν».

Σύμφωνα με πηγές της βρετανικής Κυβέρνησης, η Theresa May αποφάσισε ν’ αναστείλει προσωρινά την προεκλογική της εκστρατεία. Στις 09:00 το πρωί ώρα Λονδίνου έχει συγκαλέσει έκτακτο συμβούλιο μετά την έκρηξη.

Video- ντοκουμέντο απ’ τη στιγμή της έκρηξης:

Μάρτυρας δήλωσε στο Reuters: «Προχωρούσαμε προς την έξοδο και όταν ήμασταν ακριβώς στην πόρτα υπήρξε μια τεράστια έκρηξη και όλοι άρχισαν να φωνάζουν. Η έκρηξη ήταν τεράστια, την ένιωθες στο στήθος σου. Υπήρξε χάος. Όλοι έτρεχαν και ούρλιαζαν και προσπαθούσαν να ξεφύγουν».

Στο hashtag #roomformanchester κάτοικοι προσφέρουν υπνοδωμάτια και αυτοκίνητα για τη μεταφορά όσων ήταν στη συναυλία.

Υπό τον πλήρη έλεγχο των Αρχών το νοσοκομείο:

Υπό πλήρη αστυνομικό έλεγχο έχει τεθεί νοσοκομείο του Manchester, στο οποίο βρίσκονται ορισμένοι απ’ τους τραυματίες. Μέλη του προσωπικού δηλώνουν πως το τμήμα επειγόντων έχει μετατραπεί σε «σκηνή εγκλήματος», λόγω της παρουσίας ων ειδικών ιατροδικαστικών υπηρεσιών που συλλέγουν στοιχεία για την έκρηξη.

Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στους δρόμους

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει αυξημένη παρουσία αστυνομικών και στρατιωτών στους δρόμους μετά την έκρηξη. Παράλληλα, αστυνομικοί θα περιπολούν σε κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα τρένα.

Η εφαρμογή των μέτρων θα επεκταθεί σ’ ολόκληρη την χώρα.

Οι Αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους πολίτες να προσεκτικοί και να αναφέρουν κάθε ύποπτη συμπεριφορά.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, ωστόσο, οπαδοί του ISIS πανηγυρίζουν στα social media μετά την έκρηξη.

Λογαριασμοί στο Twitter, που σχετίζονται με τον ISIS, έκαναν tweets με μηνύματα νίκης, ενώ άλλα accounts παροτρύνουν για αντίστοιχες επιθέσεις σ’ άλλες περιοχές.

H Ariana Grande συγκλονισμένη έγραψε στο Twitter:

Απ’ τα βάθη της καρδιάς μου λυπάμαι τόσο πολύ. Δεν έχω λόγια

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

H επίθεση στο Manchester ξυπνάει μνήμες απ’ την 7η Ιουλίου του 2005 στο Λονδίνο, όταν τέσσερις βομβιστές αυτοκτονίας σκότωσαν 52 ανθρώπους σε συντονισμένες επιθέσεις σε τρεις συρμούς του Μετρό κι ένα λεωφορείο.

Photo: © Paul Ellis / AFP