«Πιθανή τρομοκρατική επίθεση» το περιστατικό στο Λονδίνο | Τι φώναξε ο δράστης την ώρα της επίθεσης

Ως «πιθανή τρομοκρατική επίθεση» χαρακτηρίστηκε απ’ την πρωθυπουργό Theresa May το περιστατικό στο Λονδίνο, όπου βαν παρέσυρε πιστούς κοντά σε τζαμί στα βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας, με την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να έχει αναλάβει τις έρευνες. Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο δράστης, ο οποίος αρχικά ακινητοποιήθηκε από πολίτες.

Η επίθεση ενάντια σε πιστούς κοντά σε τέμενος την περιοχή του πάρκου Φίνσμπερι είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ακόμα δέκα, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όλοι όσοι τραυματίστηκαν απ’την επίθεση είναι Μουσουλμάνοι, σύμφωνα με την βρετανική Αστυνομία.

Οδηγός του βαν ήταν ένας 48χρονος, ο οποίος ακινητοποιήθηκε από πολίτες, συνελήφθη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί η ψυχική του υγεία.

Η στιγμή της ακινητοποίησης και σύλληψης του δράστη:

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τους οποίους επικαλούνται τα διεθνή ΜΜΕ, ο δράστης φώναξε: «Θέλω να σκοτώσω όλους τους μουσουλμάνους».

Η Theresa May δήλωσε πως οι Αρχές αντιμετωπίζουν το νέο χτύπημα ως «πιθανή τρομοκρατική επίθεση», ενώ γνωστοποίησε πως το πρωί της Δευτέρας συγκαλείται έκτακτο κυβερνητικό συμβούλιο.

Και ο συντονιστής της βρετανικής Αστυνομίας αρμόδιος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, εξέφρασε την άποψη πως το συμβάν έχει «σημάδια τρομοκρατικής ενέργειας».

Many police on the scene had to come straight from #GrenfellTower to #FinsburyPark pic.twitter.com/RyPs0fHy0p — Jon Scammell (@JonScammell) June 19, 2017

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ενημέρωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλοι ύποπτοι, ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται.

Re #SevenSisters Rd #Finsburypark incident – At this early stage there are no other suspects, however the investigation continues. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 19, 2017

Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος του Λονδίνου, Sadiq Khan, έκανε λόγο για μια «φρικιαστική επίθεση εναντίον μιας συγκεκριμένης κοινότητας, εναντίον όλων των κοινών αξιών».

Παράλληλα, ο Khan ενημέρωσε πως πρόσθετες αστυνομικές μονάδες έχουν διατεθεί για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινότητες του Λονδίνου και ειδικά σε αυτές που γιορτάζουν το Ραμαζάνι.

Ο ίδιος σημείωσε πως οι σκέψεις του βρίσκονται σ’ όσους επλήγησαν απ’ τη νέα επίθεση.

Thoughts & prayers with all those affected by the horrific terrorist attack on innocent people in #FinsburyPark. https://t.co/mbBCS9Gaad pic.twitter.com/Fvhl3DOAV4 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 19, 2017

Το Μουσουλμανικό Συμβούλιο Βρετανίας κάνει λόγο για μια σκόπιμη ενέργεια και καλεί τις αρχές ν’ αυξήσουν τα μέτρα ασφάλειας έξω από τα τεμένη στην Βρετανία.

«Το περιστατικό αποτελεί μια ένδειξη ισλαμοφοβίας», τόνισε το Μουσουλμανικό Συμβούλιο Βρετανίας.

Photo: © Neil Hall / Reuters, Yui Mok/PA via AP