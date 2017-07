Ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου είναι πιο ισχυρό;

Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται με βάση τη λογική. Γι’ αυτούς ένα και ένα κάνουν δύο και οι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα. Αυτοί σκέφτονται με το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου τους.

Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία, οι πιο δημιουργικοί και περίεργοι άνθρωποι. Αυτοί έχουν περισσότερη φαντασία και σκέφτονται με το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου τους.

Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις; Αν έχεις αμφιβολία κάνε το test!

There are two sides to everything.