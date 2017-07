Πέθανε η Maryam Mirzakhani, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το μετάλλιο Fields

Η 40χρονη καθηγήτρια του Stanford των ΗΠΑ, Maryam Mirzakhani με καταγωγή από το Ιράν, έπασχε από καρκίνο του μαστού, ο οποίος είχε κάνει μετάσταση στα οστά.

Η Maryam Mirzakhani που πέθανε σε ηλικία μόλις 40 χρονών, ήταν η πρώτη γυναίκα που είχε βραβευτεί με το Μετάλλιο Fields, το οποίο είναι ένα από τα δύο ύψιστα βραβεία Μαθηματικών.

Το Μετάλλιο Fields αναφέρεται και ως «Βραβείο Νόμπελ για τα Μαθηματικά» και το 2014 η Mirzakhani τιμήθηκε για την έρευνά της στα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα.

Σε ανάρτηση του στο Instagram και στο Twitter o φίλος και επιστήμονας της Nasa, Firouz M. Naderi, αναφέρει: «Σήμερα έσβησε ένα φως. Ραγίζει η καρδιά μου…έφυγε υπερβολικά νωρίς», ενώ πρόσθεσε: «Διάνοια; Ναι, αλλά και κόρη, μητέρα και σύζυγος».

A light was turned off today …. far too soon. Breaks my heart. pic.twitter.com/YJluG3u9YG

— Firouz M. Naderi (@Firouz_Naderi) July 15, 2017