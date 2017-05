Παρουσιάστρια έδωσε την καλύτερη απάντηση όταν την trollαραν επειδή φόρεσε την ίδια μπλούζα 2 φορές

Μία παρουσιάστρια φόρεσε την ίδια μπλούζα δύο φορές στον τηλεοπτικό αέρα και έπεσε θύμα ενός απίστευτου trolling από την εφημερίδα The Daily Mail. Να σημειωθεί πως στο άρθρο της μεγάλης εφημερίδας έγινε προσπάθεια να την ντροπιάσουν για την «φειδωλή» αίσθηση της μόδας που έχει η ίδια!

Η Lisa Wilkinson, η οποία παρουσιάζει το Αυστραλιανό Today show, ΤΟΛΜΗΣΕ άκουσον άκουσον να φορέσει το ίδιο floral μπλουζάκι στη δουλειά της δύο φορές σε ένα διάστημα τεσσάρων μηνών!

Την Τρίτη, η εφημερίδα δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Αυτό είναι φειδωλο! Η Lisa Wilkinson του Today show φόρεσε το ίδιο floral μπλουζάκι, μόλις 4 μήνες μετά, ενώ βρισκόταν στον αέρα”.

Η Wilkinson ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΑ δεν το άφησε να περάσει έτσι και μέσω Twitter ανέβασε ένα screenshot του άρθρου και έγραψε στην λεζάντα: “Με έπιααααασαν! Φαίνεταιπως με είδαν να παρουσιάζω το πρωινό φορώντας την ίδια μπλούζα με το «στρατηγικό κόψιμο πάνω από το στήθος» μόλις με 4 μήνες διαφορά!!!»

Η ίδια συνέχισε να τρολάρει εκείνους που πήγαν να την κάνουν να αισθανθεί άσχημα πηγαίνοντας την επόμενη μέρα στο κανάλι της φορώντας ακριβώς την ίδια μπλούζα συνδυασμένη με μία λευκή φούστα!

I am sooo busted! Seems I've been seen hosting breakfast TV wearing same blouse with "strategic cutout above the bust" just 4months apart!!! pic.twitter.com/hx1AaQw2b2

— Lisa Wilkinson (@Lisa_Wilkinson) April 11, 2017