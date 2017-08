Πανικός σε πτήση Αθήνα- Φιλαδέλφεια | Δέκα τραυματίες

Πανικός σε πτήση Αθήνα- Φιλαδέλφεια καθώς εξαιτίας των αναταράξεων υπήρξαν δέκα τραυματίες.

Εξαιτίας των ισχυρών αναταράξεων στην πτήση 759 της American Airlines από Αθήνα προς Φιλαδέλφεια τραυματίστηκαν συνολικά 10 άτομα, τρεις επιβάτες και επτά μέλη του πληρώματος τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Ήταν τη στιγμή που μας μοίραζαν καφέδες και αναψυκτικά. Οι αεροσυνοδοί βρίσκονταν στις τελευταίες σειρές καθισμάτων όταν ο πιλότος μας ενημέρωσε να δέσουμε τις ζώνες μας και είπε στις αεροσυνοδούς να κάτσουν στις θέσεις τους. Αλλά ούτε αυτές δεν πρόλαβαν να το κάνουν αυτό. Το αεροσκάφος άρχισε να ταράζεται και ξαφνικά έκανε μια μεγάλη «βουτιά». Μωρά ούρλιαζαν, άνθρωποι που βρίσκονταν μπροστά μου χτυπούσαν το κεφάλι τους στο ταβάνι» σημείωσε ο Ιαν Σμιθ ο οποίος ήταν ένας εκ των επιβατών της πτήσης, στην Daily Mail.

Εικόνες από το εσωτερικό του αεροσκάφους ανέβασε στο Twitter η δημοσιογράφος Τζέσικα Χιούζμαν:

They'd *just* handed out drinks. This plane (that I'm still on) is soaked. Soaked. They'll be hosing this out for hours.

— Jessica Huseman (@JessicaHuseman) August 5, 2017