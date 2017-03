Πάμε Eurovision με το «This Is Love» | Ακούστε το τραγούδι της Demy! (Video)

Έτοιμη για τη Eurovision είναι η Demy καθώς το βράδυ της Δευτέρας επιλέχθηκε το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού τον Μάιο στην Ουκρανία.

Το «This Is Love» κέρδισε τις εννέα κριτικές επιτροπές, οι οποίες εκπροσωπούσαν συλλόγους της ομογένειας, αλλά και το κοινό, το οποίο ψήφισε τηλεφωνικά. Το τραγούδι αποτέλεσε επιλογή κατά 70% του κοινού και 30% των επιτροπών.

Το τραγούδι είναι δια χειρός Δημήτρη Κοντόπουλου. Οι στίχοι έχουν την υπογραφή των Romy Papadea και John Ballard, ενώ η σκηνοθετική επιμέλεια ανήκει στον Φωκά Ευαγγελινό.

Σημειώνεται πως συνολικά συμμετείχαν τρία τραγούδια στον ελληνικό τελικό, ενώ ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision ανέβασε κατευθείαν στο Twitter το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα θα διαγωνιστεί φέτος!

We've got a song for @Demy_Official! "This Is Love" will be the Greek entry for #ESC2017 https://t.co/KlRNRuMu9D pic.twitter.com/7rpnIvIhxx

— Eurovision (@Eurovision) March 6, 2017