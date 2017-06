Παγκόσμιος συναγερμός υπό τον φόβο «κυβερνοχάους»: Κυβερνοεπιθέσεις σε εξέλιξη

Εταιρείες και κυβερνητικά δίκτυα έχουν δεχτεί μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις. Η επίθεση φαίνεται να έπληξε αρχικά την Ουκρανία και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.



Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft ανακοίνωσε ότι δέχθηκε ισχυρή επίθεση στα συστήματά της.

A massive hacker attack has hit the servers of the Company. We hope it has no relation to the ongoing court procedures. — Rosneft (@RosneftEN) June 27, 2017

«Μια ισχυρή κυβερνοεπίθεση πραγματοποιήθηκε στους server της εταιρείας. Ελπίζουμε ότι δεν έχει σχέση με τις τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες» ανέφερε η Rosneft στον λογαριασμό της εταιρείας στο Twitter.

Επιθέσεις σε Δανία και Ουκρανία

Η ναυτιλιακή εταιρεία A.P. Moller-Maersk, με έδρα της τη Δανία, ανακοίνωσε επίσης ότι δέχτηκε κυβερνοεπίθεση.

We can confirm that Maersk IT systems are down across multiple sites and business units. We are currently assessing the situation. — Maersk (@Maersk) June 27, 2017

Αρχικά με ανάρτησή της στο Twitter η εταιρεία ανέφερε πως πολλά από τα συστήματά της έχουν πέσει και ερευνά την υπόθεση. Αργότερα επιβεβαίωσε πως έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η βλάβη προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση».

Δεκαεπτά τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας APM Terminals, που ανήκει στη Maersk, έχουν δεχτεί κυβερνοεπίθεση.

Στην Ουκρανία, θύματα των κυβερνοεπιθέσεων έπεσαν το κυβερνητικό δίκτυο πληροφορικής, το αεροδρόμιο του Κιέβου, καθώς και τράπεζες και επιχειρήσεις.

BREAKING: Ukraine suffering ransomware cyber attack. Kiev Boryspil Airport & planemaker Antonov among the victims: https://t.co/1DWpl8xiNj pic.twitter.com/xuxYfZy3cx — Airport Webcams (@AirportWebcams) June 27, 2017

Η ουκρανική κεντρική τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι κυβερνοεπίθεση είχε στόχο ουκρανικές τράπεζες και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσλειτουργίες.

Deputy Head of the Presidential Administration @dshymkiv instructed the team to help IT teams of other governmental institutions pic.twitter.com/iQw33ZJO7X — The Bankova (@TheBankova) June 27, 2017

Βρετανία

Η βρετανική διαφημιστική εταιρεία WPP ανακοίνωσε και αυτή ότι δέχτηκε κυβερνοεπίθεση και ότι εξετάζει την κατάσταση, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή της.

IT systems in several WPP companies have been affected by a suspected cyber attack. We are taking appropriate measures & will update asap. — WPP (@WPP) June 27, 2017

Ολλανδία

Δεκαεπτά τερματικοί σταθμοί εμπορευματοκιβωτίων της εταιρείας APM Terminals, η οποία ανήκει στη δανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία Maersk έχουν δεχτεί κυβερνοεπίθεση, σύμφωνα με το ολλανδικό τηλεοπτικό κανάλι Rotterdam TV.

Ελβετία

Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας της Νορβηγίας, ανακοίνωσε ότι είναι σε εξέλιξη μια επίθεση «παρόμοια με εκείνη στη Maersk», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες και κατονομάσει την εταιρεία

Γαλλία

Παρόμοια επίθεση αναφέρθηκε στη γαλλική βιομηχανία Saint-Gobain.

Γερμανία και Ισπανία δηλώνουν επίσης πως έπεσαν θύμα της κυβερνοεπίθεσης.

Πρόκειται για μια νέα μορφή του WannaCry. Σύμφωνα με τους ειδικούς πίσω από την μαζική επίθεση βρίσκεται ένα ransomware, το οποίο περιγράφεται ως παραλλαγή ενός ιού γνωστού ως Petya.

To ransomware είναι το κακόβουλο λογισμικό που χρησιμοποιούν οι hackers για να εμποδίσουν την πρόσβαση σε ένα σύστημα μέχρι ο ιδιοκτήτης να πληρώσει λύτρα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό τα θύματα να καταλάβουν πως με την πληρωμή όχι μόνο δεν θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα αλλά θα χρηματοδοτήσουν τους hackers ώστε να διαπράξουν περαιτέρω εγκλήματα.