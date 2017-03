Όταν ο Trump αρνήθηκε τη χειραψία της Merkel | Video

Ο Donald Trump προκάλεσε στην Angela Merkel την πιο αμήχανη στιγμή της πολιτικής της καριέρας όταν αρνήθηκε την χειραψία της!

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Οι φωτογράφοι ζήτησαν απ’ τους Merkel και Trump να κάνουν χειραψία προκειμένου ν’ απαθανατίσουν τη στιγμή και ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε πως δεν άκουγε!

Η συνομιλία:

Και το επίμαχο video:

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7

