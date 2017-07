Όταν ο Justin Trudeau συνάντησε τον mini Trudeau από τη Συρία (Photo)

Ο πρωθυπουργός του Καναδά ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον μόλις δύο μηνών Justin Trudeau-Adam Bilan, τον γιο ενός ζευγαριού από τη Συρία, που εγκατέλειψε τον καταστροφικό πόλεμο στη Δαμασκό για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στον Καναδά.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017