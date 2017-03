Η Ολλανδία ψήφισε κατά του λαϊκισμού | Πανηγυρίζει ο Rutte

«Όχι» στον λαϊκισμό είπε η Ολλανδία με την ψήφο της υπέρ του Mark Rutte, με το ευρωφοβικό κόμμα του Wilders να δέχεται μια ισχυρή ήττα. Απ’ τους χαμένους των εκλογών και το κόμμα του Jeroen Dijsselbloem. Μηνύματα αισιοδοξίας απ’ την Ευρώπη.

Η Ε.Ε. πήρε «ανάσα» λίγο πριν αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο φόβο της, ο οποίος δεν είναι άλλος απ’ την υποψηφιότητα της Marine Le Pen στις γαλλικές Προεδρικές εκλογές.

Ο Mark Rutte αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις και προκαλώντας αισθήματα ανακούφισης σ’ όλη την Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ερμηνεύουν το εκλογικό αποτέλεσμα ως ήττα των «αντιευρωπαϊστών» και ως «καλά νέα», ενώ χαρακτηριστική ήταν και η φράση του Juncker: «Μια ψήφος για την Ευρώπη, μια ψήφος ενάντια στους εξτρεμιστές».

H μεγάλη σημασία των εκλογών αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι Ολλανδοί τάχθηκαν εναντίον του λαϊκισμού, προσερχόμενοι μαζικά στις κάλπες και σημειώνοντας ένα απ’ τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής των τελευταίων 30 χρόνων.

Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, το κόμμα του Rutte φθάνει στο 21,2 %. Ακολουθεί το κόμμα του Wilders με 13,1%. Τρίτο στο 12,6 % είναι το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών κι ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες με 12,1%.

Σύμφωνα με τα εν λόγω αποτελέσματα, οι έδρες μοιράζονται ως εξής:

Την Παρασκευή αναμένεται το τελικό αποτέλεσμα.

«Φαίνεται πως το VVD θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Ολλανδία για τρίτη συνεχόμενη φορά» σημείωσε ο Mark Rutte και πρόσθεσε: «Απόψε θα γιορτάσουμε λιγάκι».

«Αυτή αποτελεί επίσης και ένα βράδυ όπου η Ολλανδία, μετά το Brexit, μετά τις αμερικανικές εκλογές, είπε «στοπ» στον κακής ποιότητας λαϊκισμό», συμπλήρωσε ο Ολλανδός Πρωθυπουργός.

Ο ηττημένος Wilders απ’ την πλευρά του δήλωσε: «Θα προτιμούσα να είμαι το μεγαλύτερο κόμμα (αλλά) κερδίσαμε έδρες. Αυτό το αποτέλεσμα μας κάνει περήφανους».

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σου ως φίλοι, γείτονες και Ευρωπαίοι», τόνισε η A. Merkel στον M. Rutte κατά την επικοινωνία τους, στην οποία τον συνεχάρη για τη νίκη του.

Ο Francois Hollade απ’ την πλευρά του συνεχάρη τον Rutte για την «καθαρή του νίκη κατά του εξτρεμισμού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον M. Rutte μέσω Twitter, γράφοντας:

Συγχαρητήρια Mark Rutte. Το 2017 θα είναι η χρονιά που ο λαϊκισμός θα νικηθεί στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα

Congratulations @markrutte. 2017 will be the year were populism will be defeated in Europe, including Greece. #DutchElection

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 16, 2017