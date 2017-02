Όλοι οι νικητές της λαμπερής βραδιάς των Oscars και οι καλύτερες στιγμές (photos- videos)

LIKE US ON FACEBOOK

Ολοκληρώθηκε η λαμπερή βραδιά των Oscars με τις καλύτερες στιγμές τόσο μέσα από την τελετή απονομής όσο και από το κόκκινο χαλί να μένουν χαραγμένες στην ιστορία. Πρωταγωνιστείς ο Donald Trump. Δείτε όλους τους νικητές .

Αδιαμφισβήτητα ο μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν το μιούσικαλ ‘La La Land’ το οποίο μπορεί να έχασε το βραβείο καλύτερης ταινίας από την ταινία ‘Moonlight’ (η οποία απέσπασε 3 Oscar συνολικά) αλλά έφυγε έχοντας κατακτήσει 6 Oscars μεταξύ των οποίων και εκείνου της Σκηνοθεσίας.

Δες όλους τους νικητές:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ : Moonlight

Α΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ: Casey Affleck, Manchester By the Sea

Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ: Emma Stone, La La Land

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Damien Chazelle, La La Land

Β΄ΑΝΔΡΙΚΟΣ: Mahershala Ali, Moonlight

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ: Viola Davis, Fences

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Barry Jenkins, Moonlight

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: La La Land

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ: Hacksaw Ridge

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: La La Land

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: City of Stars, La La Land

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ: La La Land

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ: The Jungle Book

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ: Arrival

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΜΙΞΑΖ: Hacksaw Ridge

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ: The Salesman, Ιράν

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: O.J.: Made in America

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Zootopia

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ /ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΑ: Suicide Squad

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Fantastic Beasts and Where to Find Them

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: The White Helmets

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: Sing

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: Piper

Η καλύτερη έναρξη των Oscars ήρθε από τον Justin Timberlake και το ‘Can’t Stop the Feeling.’

Mία διαφορετική έναρξη παρακολουθήσαμε στα φετινά Oscars με τον Justin Timberlake να ξεσηκώνει τους καλεσμένους με το ‘Can’t Stop the Feeling’.

Και στη συνέχεια τραγούδισε το Lovely Day κατευθυνόμενος στους καλεσμένος όπου κατέληξε να χορεύει με την Halle Berry και την εξαιρετικά καλοντυμένη Biel.

Όταν έδωσαν λάθος Oscar στο La La Land

Η μεγαλύτερη γκάφα που έχει γίνει μέχρι σήμερα στις απονομές Oscar είδαμε να διαδραματίζεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς ενώ αρχικά ανακοινώθηκε ότι το Oscar Καλύτερης Ταινίας πάει στο φαβορί La La Land τελικά στη συνέχεια είπαν ότι έγινε λάθος και το βραβείο ανήκει στην ταινία Moonlight!

Όπως εξήγησε ο Henry Warren Beatty, ο οποίος παρουσίαζε το συγκεκριμένο βραβείο και έκανε την επική γκάφα, από την παραγωγή του έδωσαν τον λάθος φάκελο, καθώς μέσα στον οποίο είχε την νικήτρια του Α γυναικείου ρόλου η οποία ήταν η Emma Stone για το La La Land και εκεί έγινε το μπέρδεμα.

Δείτε το video:

Όταν ο Jimmy Kimmel κάλεσε μερικούς τουρίστες μέσα στα Academy Awards

Μπορεί να μην παρήγγειλε pizza ή να έβγαλε selfies όπως έκανε πέρσι η Ellen DeGeneres αλλά ο Jimmy Kimmel φέτος έκανε το κοινό να χαμογελάσει όταν κάλεσε μέσα στην ζωντανή τελετή απονομής των Oscars μερικούς τουρίστες και τους σύστησε στον Denzel Washington, τη Nicole Kidman και τον Ryan Gosling.

Δύο από τους τυχερούς τουρίστες, η Vicky Vines και ο σύζυγός της Gary, οι οποίοι είχαν έρθει για διακοπές από το Chicago έκλεψαν την παράσταση!

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Donald Trump

Όπως όλοι μας περιμέναμε μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς δεν ήταν άλλος από τον Donald Trump. Αυτό άλλωστε έγινε αντιληπτό από την αρχή της βραδιάς καθώς ο παρουσιαστής Jimmy Kimmel άρχισε την τελετή κάνοντας μια σειρά χιουμοριστικά ιδιαιτέρως καυστικά σχόλια βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump: «Aυτό το πρόγραμμα το παρακολουθούν απευθείας εκατομμύρια άνθρωποι, Αμερικανοί και πολίτες 225 και πλέον χωρών σ’ όλο τον κόσμο, που τώρα μας μισούν», είπε στην εναρκτήρια φράση του.

Στη συνέχεια o Jimmy Kimmel, εξηγώντας πως θα χρειαστεί κάτι παραπάνω από την τελετή των Oscar για να ενωθεί μια διχασμένη χώρα, ο Kimmel κάλεσε τους αμερικανούς τηλεθεατές να προσπαθήσουν να συμφιλιωθούν με τους πολιτικούς τους αντιπάλους που γνωρίζουν προσωπικά, να προσπαθήσουν να κάνουν μια πολιτισμένη, ανθρώπινη συζήτηση. «Αν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, ίσως κάναμε την Αμερική σπουδαία ξανά», συμπλήρωσε.

Με χιουμοριστική διάθεση ο Kimmel αναφέρθηκε στα περσινά Oscars, τα οποία είχαν κατηγορηθεί για ρατσιστικά στοιχεία λέγοντας: «Σας ευχαριστώ, πρόεδρε Trump», και απευθυνόμενος στο κοινό συμπλήρωσε: «εννοώ, θυμάστε πέρσι που φαινόταν σαν τα Όσκαρ να είναι ρατσιστικά;».

Ο Kimmel συνέχισε τις αιχμές προς τον Τραμπ παρουσιάζοντας τη Meryl Streep: «από την πολύ μέτρια πρώιμη δουλειά της στον Ελαφοκυνηγό και το Πέρα από την Αφρική ως τις διόλου εντυπωσιακές ερμηνείες της στο Κράμερ εναντίον Κράμερ και την Εκλογή της Σόφι, η Μέριλ Στριπ κατάφερε με τα τηλεφωνήματα να εξασφαλίσει ρόλους σε πάνω από πενήντα ταινίες στην πορεία της ατυχούς της καριέρας». Μάλιστα, υπογράμμισε πως αυτή είναι η 20ή φορά στην καριέρα της που είναι υποψήφια για Oscar, συμπληρώνοντας με ειρωνικό ύφος «η εντελώς υπερτιμημένη Μέριλ Στριπ».

Προφανώς τα πολιτικά μηνύματα δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την ανακοίνωση της νίκης της ταινίας «Ο εμποράκος» του Ιρανού Ασγκάρ Φαρχάντι. Η ιρανοαμερικανίδα μηχανικός Ανουσέχ Ανσάρι –η πρώτη γυναίκα από το Ιράν που πήγε στο διάστημα– διάβασε εξ ονόματος του Φαρχάντι ένα μήνυμα καταδίκης του αντιμεταναστευτικού διατάγματος του Τραμπ.

Ο Κίμελ συνέχισε τις αιχμές για τον Τραμπ, αναφερόμενος στην Ιζαμπέλ Ιπέρ, υποψήφια για βραβείο Α΄ γυναικείου ρόλου για την ταινία Εκείνη: «Δεν έχουμε δει την ταινία σας», είπε, καθώς η γλώσσα της είναι τα γαλλικά, αλλά «σας λατρεύουμε και είμαστε χαρούμενοι που η υπηρεσία εθνικής ασφαλείας σας άφησε να μπείτε στη χώρα».

O συγκλονιστικός λόγος της Viola Davis

Η Viola Davis κέρδισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την καθηλωτική ερμηνεία της στην εκπληκτική ταινία «Fences» και κέρδισε τις εντυπώσεις με τον λόγο που έβγαλε κατά τη παραλαβή του Oscar της.

«Υπάρχει ένα μέρος που είναι μαζεμένοι όλοι οι άνθρωποι με τις μεγαλύτερες δυνατότητες. Το νεκροταφείο» είπε παραλαμβάνοντας το χρυσό αγαλματίδιο και συμπλήρωσε:

«Οι άνθρωποι με ρωτάνε συνέχεια: “Τι ιστορίες θέλεις να πεις Viola;”. Και απαντάω “ξεθάψτε αυτά τα πτώματα”. Ξεθάψτε αυτές τις ιστορίες. Τις ιστορίες των ανθρώπων που ονειρεύονταν και ποτέ δεν είδαν αυτά τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα, άνθρωποι που ερωτεύτηκαν και έχασαν. Έγινα καλλιτέχνης και δόξα τον Θεό που έγινα γιατί είναι το μόνο επάγγελμα που δοξάζει τι σημαίνει να ζεις την ζωή.», είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Και συνέχισε απευθυνόμενη στους γονείς της. «Και [στους γονείς μου] που είναι το κέντρο του κόσμου μου. Οι άνθρωποι που με δίδαξαν το καλό και το κακό, πως να αποτυγχάνω, πως να αγαπώ, πως να κρατάω ένα βραβείο, πως να χάνω. Γονείς μου, είμαι τόσο ευγνώμων που ο Θεός διάλεξε εσάς για να με φέρετε σε αυτόν τον κόσμο. Προς τις αδερφές μου, ευχαριστώ για την φαντασία. Και προς τον άντρα μου και την κόρη μου. Καρδιά μου. Εσείς… μου μαθαίνετε κάθε μέρα πως να ζω, πως να αγαπώ. Είμαι τόσο χαρούμενη που είστε τα θεμέλια της ζωής μου. Ευχαριστώ την Ακαδημία. Σας ευχαριστώ.»