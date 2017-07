Όλοι έχουμε υπερδυνάμεις απλώς ίσως δεν το γνωρίζουμε. Τις έχουμε καλά κρυμμένες και έρχονται στην επιφάνεια κάθε φορά που τις χρειαζομάστε.

Βέβαια μη φανταστείς υπερδυνάμεις όπως αυτές του superman, του spiderman και όλων των αγαπημένων μας ηρώων. Αλλά και αυτές που έχουμε είναι αρκετές να μας σώσουν από μια δύσκολη κατάσταση.

Η δική σου υπερδύναμη ποια είναι; Κάνε το test και μάθε!

Where do you really shine?