O Trump υπόσχεται νέο διάταγμα για τη μετανάστευση την επόμενη εβδομάδα

Σε μια αιφνιδιαστική συνέντευξη Τύπου προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Donald Trump, κατά την οποία προανήγγειλε νέο διάταγμα για τη μετανάστευση.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας την Πέμπτη σε εκπροσώπους του Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Donald Trump δεσμεύτηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε νέο αντιμεταναστευτικό διάταγμα, λέγοντας ότι θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τις ΗΠΑ.

.@POTUS Trump says he'll issue new executive order to protect US next week, & steps taken to begin construction of DAPL & Keystone pipeline pic.twitter.com/8E6NXM2CqK

— BBC News (World) (@BBCWorld) February 16, 2017