O Trump έκανε πάλι το «θαύμα» του | Δεν έχουν πια προστασία οι ανήλικοι μετανάστες

Η ανακοίνωση της ανάκλησης του προγράμματος DACA έγινε την Τρίτη απ’ τον Αμερικανό υπουργό Δικαιοσύνης, Jeff Sessions.

Με βάση το πρόγραμμα DACA χορηγούνται άδειες παραμονής και εργασίας σε εκείνους που είχαν μπει στις ΗΠΑ δίχως νόμιμα έγγραφα όταν ήταν ακόμη ανήλικοι.

Tο εν λόγω πρόγραμμα για την προστασία των ανήλικων μεταναστών είχε θεσπίσει η Κυβέρνηση Obama.

Congress, get ready to do your job – DACA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017