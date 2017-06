O Trump ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ απ’ τη συμφωνία για το κλίμα

Ο Trump ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ απ’ τη συμφωνία για το κλίμα.

Πρόκειται για μια συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών που υπογράφηκε από σχεδόν 200 έθνη το 2016 και θεωρείται σημαντικό επίτευγμα από τον προκάτοχό του Trump, B. Obama.

«Για να εκπληρώσω το επίσημο καθήκον μου να προστατεύσω την Αμερική και τους πολίτες της, οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα», δήλωσε ο Trump, ανακοινώνοντας την απόφαση την Πέμπτη το απόγευμα στον Λευκό Οίκο.

«Από σήμερα, οι ΗΠΑ θα σταματήσουν κάθε εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τα «δρακόντεια» φορτία που έχει επιβάλει», συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Donald Trump, η εφαρμογή της συμφωνίας θα έχει κόστος τρισεκατομμυρίων δολαρίων και θα χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες βιομηχανικές θέσεις εργασίας, με μαζικές μειώσεις στην παραγωγή χαρτιού, τσιμέντου, σιδήρου και χάλυβα, άνθρακα και φυσικού αερίου.

Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την άποψη ότι στόχος της συμφωνίας του Παρισιού ήταν «η εξόντωση των ΗΠΑ».

