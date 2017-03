O Trudeau «έσπασε» το διαδίκτυο με φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία

LIKE US ON FACEBOOK

To Ιnternet έχει ξεσηκώσει τις τελευταίες μέρες ο Καναδός Πρωθυπουργός, καθώς δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες, οι οποίες τον απεικονίζουν σε εξαιρετικές πόζες στη νεαρή του ηλικία.

Οι φωτογραφίες αυτές αποδεικνύουν γιατί ο Trudeau θεωρείται ένας από τους πιο γοητευτικούς πολιτικούς, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που έχει κάνει θραύση στο διαδίκτυο.

Δείτε τις φωτογραφίες από την νεαρή ηλικία του Καναδού Πρωθυπουργού, οι οποίες κάνουν θραύση στο διαδίκτυο:

you guys can have young joe biden i call young justin trudeau pic.twitter.com/Ca2Se1LgtQ — rapunzel (@logicalpunk) February 26, 2017

young justin trudeau looks a little like young richard gere, you know pic.twitter.com/28OEgD6sej — Bim Adewunmi (@bimadew) February 28, 2017

Young Justin Trudeau looking like that guy down the road with the bad reputation who actually loves animals & dancing & has a heart of gold pic.twitter.com/gdSE0dZaj8 — Caroline Clemens (@CarClemens) March 1, 2017

Young Justin Trudeau looks like he plays rhythm guitar in one hell of an indie band pic.twitter.com/Qd4gxneVpx — Alexa (@AlexaVilla13) March 1, 2017

Young Justin Trudeau could run me over with a semi and I'd say thank you pic.twitter.com/oVDwWuQEio — Silence Dogood (@SarahLeckwatch) February 28, 2017

H αδυναμία των twitterαδων στον Καναδό Πρωθυπουργό δεν μπορεί να κρυφτεί και αυτό φαίνεται από τις αλλεπάλληλες φωτογραφίες, τις οποίες ανεβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Θυμίζουμε, πριν από μόνο 24ωρα φρενίτιδα στο διαδίκτυο προκάλεσαν … τα οπίσθια του.