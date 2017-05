Ο… παραδοσιακός Trump | Χόρεψε με σπαθιά στη Σαουδική Αραβία (Video)

Ένα με τους ντόπιους έγινε ο Donald Trump στη Σαουδική Αραβία, όπου αποθεώθηκε απ’ τον κόσμο, χορεύοντας με σπαθιά στην παραδοσιακή τελετή πριν απ’ το δείπνο με τη βασιλική οικογένεια.

Ο λόγος για τον παραδοσιακό χορό με σπαθιά Ardah, το οποίο συνδυάζει χορό, ήχους από τύμπανα και ψαλμωδία ποίησης. Το Ardah σημαίνει την έναρξη σημαντικών περιστάσεων, όπως οι θρησκευτικές αργίες ή οι γάμοι.

Στον χορό παίρνουν μέρος μόνο άνδρες, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα δίπλα.

Ο Trump φάνηκε να το καταδιασκέδασε, όπως σχολίασε και συντάκτης του Politico στο Twitter:

The look on Trump's face while handling this sword—> pic.twitter.com/yBAWrTGA9I

— Kenneth P. Vogel (@kenvogel) May 20, 2017