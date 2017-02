O Obama ερωτευμένος! Το tweet του για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου

Ερωτευμένος σαν την αρχή δηλώνει ο Barack Obama με την Michelle! Ο τέως Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχασε την ευκαιρία και έκανε ένα συγκινητικό tweet για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Barack Obama ευχήθηκε στη Michelle ευτυχισμένη ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια φωτογραφία μέσα στον Λευκό Οίκο.

Ευτυχισμένη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου Michelle. Σχεδόν 28 χρόνια μαζί σου και πάντα είναι όπως στην αρχή

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN

— Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2017