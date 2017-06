Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο London Bridge

Ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στο Λονδίνο, σύμφωνα με το Amaq.

Τρεις δράστες παρέσυραν πλήθος οδηγώντας ένα βανάκι, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκαν με μαχαίρι σε περαστικούς κοντά στο Borough Market.

1) Breaking: #ISIS' #Amaq claims attacks in #London carried out by #ISIS fighters, according to its sources pic.twitter.com/M7xOxzWQq7

