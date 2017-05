Ο Donald Trump έπαθε εγκεφαλικό και το επιτελείο του δεν του πήρε το κινητό από τα χέρια (Photo)

LIKE US ON FACEBOOK

Ο Donald Trump έπαθε εγκεφαλικό και το επιτελείο του δεν του πήρε το κινητό από τα χέρια , δεν μπορούμε να βρουμε άλλη εξήγηση για το tweet του που έχει γίνει viral!

Ένα tweet του Αμερικανου Προέδρου έχει κοινοποιηθεί 126,015 φορές, έχει πάρει 160,621 likes και έχει δεθχεί 41k απαντήσεις μέχρι στιγμής (και οι αριθμοί συνεχώς αυξάνονται) και δυστυχώς για τον πλανήτη δεν είναι το tweet με το οποίο ανακοινώνει την παραίτηση του!

Το εν λόγω tweet γράφει «Despite the constant negative press covfefe» και όλος ο πλανήτης αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει η λέξη «covfefe» και τι ήθελε να πει ο «ποιητής» μ’ αυτό το τιτίβισμά του!

Προφανέστατα ο κόσμος έχει trollάρει την συγκεκριμένη πρόταση και όλοι μας αναρωτιόμαστε γιατί το επιτελείο του δεν έχει μπει στη διαδικασία 6 ώρες μετά την ανάρτηση να το διαγράψει ή έστω να στείλει σε κάθε χρήστη του twitter ένα λεξικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς τι μπορεί να εννοούσε ο Trump!

Eμείς στο iPop.gr πάντως, έπειτα από ένα πολύωρο meeting καταλήξαμε πως τοcovfefe σημαίνει coverage (άτιμο autocorrect) αλλά και πάλι ποιοι είμαστε εμείς για να διορθώσουμε τον Donald Trump!

Να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή το hashtag #covfefe είναι νούμερο ένα στα trends!

No Donald, my name is not #covfefe Annan pic.twitter.com/3gPC2QI6np — Linde Kok (@LindeKok) May 31, 2017

When you are an american president and you create your own trending hastag … #covfefe pic.twitter.com/Tz7NZY3x2x — Australia News Web (@australianewsw) May 31, 2017

She was warned, yet still she #covfefe — Carol Foster (@mamapalama) May 31, 2017