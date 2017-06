Νεκροί και τραυματίες απ’ την πυρκαγιά στον πύργο στο Δυτικό Λονδίνο (Photos – Video)

Οι πυροσβεστικές Αρχές του Λονδίνου επιβεβαίωσαν δυστυχώς πως υπάρχουν θύματα απ’ τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε πύργο στο Δυτικό Λονδίνο, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστη η αιτία της φωτιάς.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής είπε: «Υπάρχουν νεκροί, αλλά δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε τον αριθμό εξαιτίας της πολυπλοκότητας του κτιρίου».

Η επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου είναι σε εξέλιξη, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα διαμερίσματα του Grenfell Tower.

Στο παρακάτω σοκαριστικό video, κάτοικοι φωνάζουν σε ένοικο που κρέμεται από παράθυρο στον ουρανοξύστη:

Πολλοί ένοικοι πηδούσαν ακόμα κι απ’ τα μπαλκόνια προκειμένου να σωθούν απ’ τη φονική πυρκαγιά.

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου είχε ενημερώσει ότι 50 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχειρούν 40 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 200 πυροσβέστες.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο σε αρκετά μέτρα απόσταση, καθώς έχουν αρχίσει να πέφτουν συντρίμμια. Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για κατάρρευση του ουρανοξύστη απ’ τις υψηλές θερμοκρασίες.

Το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1974, αλλά είχε ανακαινιστεί πρόσφατα προκειμένου να εγκατασταθούν διπλά τζάμια και νέο σύστημα θέρμανσης.

Το προσωπικό της εκκλησίας St Clemet δήλωσε στο BBC ότι έχουν ανοίξει ορισμένα κέντρα έκτακτης ανάγκης στην περιοχή Kensington.

Thank you to all our neighbours for their donations. We are now at capacity but we will tweet what's needed #GrenfallFire #GrenfellTower

— ClementJames Centre (@ClementJames) June 14, 2017