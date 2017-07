Νέα εξέγερση μεταναστών στη Μόρια- Φωτιές σε χώρους του hotspot

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα μια εξέγερση των μεταναστών ενάντια των δυνάμεων τις αστυνομίας, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου, στη Μόρια.

Ο λόγος της διαμαρτυρίας των μεταναστών είναι ο πολύμηνος εγκλωβισμός τους στη Λέσβο αλλά και απελάσεις πολλών από αυτούς στην Τουρκία.

Οι Αφγανοί επιθυμούν να εξετάζονται αιτήματα ασύλου και να μην παρακωλύεται από τους Αφρικανούς η όλη διαδικασία. Τότε εξεγέρθηκαν οι Αφρικανοί και το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες έχουν βάλει φωτιές, οι οποίες πήραν γρήγορα διαστάσεις, μέσα και έξω από το Hotspot της Μόριας, ενώ δεν αφήνουν να πλησιάσει κανείς το σημείο.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα PZL, προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, οι μετανάστες έχουν προκαλέσει καταστροφές σε πολλά ΙΧ και έχουν κλείσει το δρόμο με κάδους απορριμμάτων στους οποίους έχουν βάλει φωτιά.

Fire in Moria now out. Chants of "#freedom, #freedom!" can be heard from those still inside the camp. #ActionLesvos #VoicesfromLesvos pic.twitter.com/EonLmDbm53

— Legal Centre Lesbos (@lesboslegal) July 18, 2017