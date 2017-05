ΝΑΤΟ: Η Σύνοδος των μελών στις Βρυξέλλες, οι διμερείς επαφές και τα αποκαλυπτήρια

Ξεκίνησε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για κρίσιμα θέματα. Διμερείς επαφές είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Παράλληλα η συνάντηση ξεκίνησε σε μια πρώτη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Donald Trump σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Λίγα 24ωρα μετά από την τρομοκρατική επίθεση στο Manchester, τα ζητήματα που θα συζητηθούν θα είναι η αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους καθώς και η ασφάλεια των πολιτών στο δυτικό κόσμο.

