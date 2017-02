Nasa: Ανακαλύφθηκαν 7 πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη

Στην μεγάλη συνέντευξη Τύπου που συγκάλεσε η Nasa ανακοινώθηκε ότι ανακαλύφθηκαν 7 πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη, 3 εκ των οποίων μπορεί να διαθέτουν ωκεανούς. Ήδη το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble ερευνά τις ατμόσφαιρες γύρω από αυτούς τους πλανήτες.

Οι μάζες, το μέγεθος και η πυκνότητα των 7 εξωπλανητών -οι οποίοι ανακαλύφθηκαν γύρω από ένα σχετικά κοντινό και αχνό άστρο σε απόσταση περίπου 40 ετών φωτός, στον Αστερισμό του Υδροχόου- είναι παρόμοια με της Γης, γι’ αυτό οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ιδανικοί «στόχοι» για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Nasa, το συγκεκριμένο σύστημα διαθέτει τόσο τον μεγαλύτερο αριθμό πλανητών με μέγεθος παρόμοιο της Γης που έχουν ποτέ βρεθεί, όσο και τον μεγαλύτερο αριθμό πλανητών που θα μπορούσαν να φιλοξενούν υγρό νερό και άρα ζωή.

Breaking News: 7 Earth-size planets discovered, 3 in the habitable zone where rocky planets can have liquid water. https://t.co/7fv09Rg7gG pic.twitter.com/fphITOiAlu

— NASA Marshall News (@NASA_Marshall) February 22, 2017