Οι μουσικές επιλογές του Justin Trudeau γι’ αυτό το Καλοκαίρι! (playlist)

Αυτό το Καλοκαίρι ακούμε τις μουσικές που έχει επιλέξει ο Justin Trudeau! Η λατρεία του iPop.gr για τον Καναδό Πρωθυπουργό δεν είναι κρυφή! Τώρα τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο γιατί μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του τη λίστα με τα αγαπημένα του κομμάτια του για το Καλοκαίρι!

Ο Trudeau έφτιαξε σχετική playlist στο Spotify, η οποία είναι ανοιχτή προς όλους!

Ανάμεσα στην πρωθυπουργική playlist βλέπουμε διάφορους Καναδούς τραγουδιστές, όπως οι Drake, Shawn Mendes, Justin Bieber, ενώ περιλαμβάνονται κι άλλα ονόματα όπως Neneh Cherry, Of Monsters And Men, Fiona Apple και Robert Plant.

Εμείς ξέρουμε τι θ’ ακούμε φέτος στις διακοπές μας! Εσύ;

What am I listening to this summer? What should I be? Check out the PM Mix playlist on Spotify: https://t.co/HXZxCVeree pic.twitter.com/zvK7ZJuG99

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 15, 2017