Μοσούλη: Ανακατάληψη περιοχών απ’ τον ιρακινό στρατό

Νέα επιχείρηση για την ανακατάληψη της Μοσούλης απ’ το Ισλαμικό Κράτος έχει ξεκινήσει ο ιρακινός στρατός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε ότι έχει ήδη καταφέρει να ανακαταλάβει δύο τοποθεσίες στα νότια της πόλης.

Η επιχείρηση γίνεται για να τεθεί πάλι υπό έλεγχο το δυτικό τμήμα της πόλης.

Ο στρατηγός του Ιράκ, Αμπντουλαμίρ Γιαράλαχ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο στρατός απέκτησε τον έλεγχο των τοποθεσιών Ατμπάχ και Αλ-Λαζάγκαχ. Οι περιοχές βρίσκονται στην οδό, η οποία οδηγεί προς το αεροδρόμιο της Μοσούλης, στη νότια περιφέρεια της πόλης.

Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ είχε προχωρήσει στην ανακοίνωση της επίσημης έναρξης της χερσαίας επιχείρησης για την ανακατάληψη της δυτικής Μοσούλης, ζητώντας απ’ τις δυνάμεις τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκειά της.

#Iraq -i helicopter flying over troops for 2nd part of #Mosul offensive from south. pic.twitter.com/QXLYKwA31H

Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους μαζί με 65.000 αμάχους βρίσκονται ουσιαστικά υπό πολιορκία. Οι δυνάμεις με την υποστήριξη των ΗΠΑ κατάφεραν να τους εκδιώξουν απ’ το ανατολικό τμήμα της Μοσούλης στην πρώτη φάση της επιχείρησης τον Ιανουάριο.

#Iraq-i forces bearing down on Lazaaqah village. Today's target is Albu Seif, just south of #Mosul. pic.twitter.com/DOfOApwn0d

— Nabih (@nabihbulos) February 19, 2017