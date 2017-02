Η Μόσχα δωρίζει τον Snowden στον Trump

Δώρο στις ΗΠΑ φέρεται να στέλνει η Ρωσία τον Edward Snowden σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα. Την πληροφορία μεταδίδει και το NBC υπογραμμίζοντας, ότι ο Edward Snowden βλέπει την εν λόγω κίνηση, ως απόδειξη ότι ουδέποτε συνεργάστηκε με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, το οποίο επικαλείται στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ τα οποία, όμως δεν θέλησε να κατανομάσει υπογραμμίζει ότι «η ρωσική ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να παραδώσει στις αμερικανικές αρχές τον Edward Snowden, τον πληροφορικό πρώην συνεργάτη της NSA που έχει αποκαλύψει το εύρος της κατασκοπείας της υπηρεσίας αυτής σε βάρος ξένων ηγετών».

Θυμίζουμε, πως νωρίτερα τον Φεβρουάριο ο δικηγόρος ο οποίος εκπροσωπεί τον Σνόουντεν, σε δηλώσεις του εστιάσε στην Ρωσία για την οποία και είπε, δεν έχει λάβει από τις ΗΠΑ αίτημα για την έκδοση του πρώην συμβασιούχου της NSA.

Ο Edward Snowden έκρινε ότι το σενάριο κατά το οποίο η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να τον παραδώσει στις αμερικανικές αρχές δείχνει, πως ποτέ δεν συνεργάστηκε με τις ρωσικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

«Επιτέλους: ατράνταχτες αποδείξεις ότι ποτέ δεν συνεργάστηκα με τη ρωσική κατασκοπεία. Καμιά χώρα δεν παραδίνει σε άλλη κατασκόπους, καθώς οι υπόλοιποι θα φοβούνταν πως θα ακολουθήσουν».

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they’re next. https://t.co/YONqZ1gYqm

— Edward Snowden (@Snowden) February 10, 2017