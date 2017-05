LIKE US ON FACEBOOK

Συνολικά 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 59 άτομα τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στο «Manchester Arena», μετά από συναυλία της Ariana Grande. Τα μηνύματα συμπαράστασης από όλο τον κόσμο (πολιτικό- καλλιτεχνικό) για το χτύπημα στο Manchester είναι συγκινητικά.

Να σημειωθεί πως ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας, ανακοινώνοντας ότι ο δράστης σκοτώθηκε αφού πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό.

Μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο

Αλέξης Τσίπρας: «Είμαστε στο πλευρό σας»

Την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ καταδικάζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στο twitter και εκφράζει την αλληλεγγύη προς τον βρετανικό λαό και τη στήριξη στους συγγενείς των θυμάτων.

«Απόλυτη καταδίκη της αποτρόπαιης τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον βρετανικό λαό και τη στήριξή μας στους συγγενείς των θυμάτων. Είμαστε στο πλευρό σας» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

ΥΠΕΞ: Βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση

Τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στον βρετανικό λαό για την πολύνεκρη επίθεση στο Manchester εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε, χθες βράδυ, σε συναυλιακό χώρο στο Manchester» αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αποτροπιασμός και αγανάκτηση»

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας μαζί τους. Αποτροπιασμός και αγανάκτηση», έγραψε στο twitter o πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

19νεκροί & 50τραυματίες ως τώρα από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ.Οι σκέψεις &οι προσευχές μας μαζί τους. Αποτροπιασμός &αγανάκτηση — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 23, 2017

Ανδρέας Λοβέρδος: «Μας πολεμούν»

«Τραγική απόδειξη της σοβαρότητας της απειλής που σκιάζει την ευρωπαϊκή ήπειρο» χαρακτήρισε την επίθεση στο Manchester ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος και συμπλήρωσε: «Δεν αρκούν πλέον οι αυτονόητες καταδικαστικές δηλώσεις. Μας πολεμούν».

Σταύρος Θεοδωράκης: «Ο φανατισμός αφήνει πίσω του μόνο θύματα»

«22 έφηβοι καταδικάστηκαν σε θάνατο από έναν παράφρονα ενώ χαίρονταν μια συναυλία. Ο φανατισμός αφήνει πίσω του μόνο θύματα» έγραψε στο Twitter o επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, για την πολύνεκρη επίθεση στο Manchester.

22 έφηβοι καταδικάστηκαν σε θάνατο από έναν παράφρονα ενώ χαίρονταν μια συναυλία. Ο φανατισμός αφήνει πίσω του μόνο θύματα #ManchesterArena — Stavros Theodorakis (@St_Theodorakis) May 23, 2017

Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ Μανταλένα Παπαδοπούλου: «Τρομοκρατικό χτύπημα αδιανόητης νοσηρότητας»

Είμαστε συγκλονισμένοι και καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που προκάλεσε το θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανυποψίαστων εφήβων και παιδιών στο Μάντσεστερ. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις οικογένειες των θυμάτων και την ολόψυχη συμπαράστασή μας στον βρετανικό λαό

Angela Merkel: «Χέρι χέρι με την Μ. Βρετανία»

Η Angela Merkel αναφέρθηκε στην επίθεση μιλώντας για tη θλίψη και τον αποτροπιασμό της.

«Οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να είναι σίγουροι ότι η Γερμανία στέκεται δίπλα της».

«Αυτή η τρομοκρατική επίθεση μόνο θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά μας να συνεργαστούμε με τους Βρετανούς φίλους μας ενάντια σε αυτούς που διαπράττουν τόσο απάνθρωπες ενέργειες», πρόσθεσε.

Vladimir Putin: Η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Μ. Βρετανία

Τα συλλυπητήριά προς την πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, εξέφρασε ο Ρώσος πρόεδρος, Vladimir Putin, τονίζοντας ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ενισχύσει τη συνεργασία της με το Λονδίνο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Vladimir Putin has expressed his condolences to the British Prime Minister following Manchester bomb attack — President of Russia (@KremlinRussia_E) May 23, 2017

Jean-Claude Juncker:«Σήμερα πενθούμε μαζί σας. Αύριο θα συνεργαστούμε μαζί σας για να πολεμήσουμε»

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker έκανε την εξής δήλωση:

Με μεγάλη θλίψη και βαθύ σοκ ενημερώθηκα για τη βίαιη επίθεση που έπληξε το Manchester. Μου ραγίζει την καρδιά να πιστεύω ότι για άλλη μια φορά η τρομοκρατία έχει επιδιώξει να ενσταλάξει το φόβο όπου πρέπει να υπάρχει χαρά, να σπείρει διαίρεση όπου οι νέοι και οι οικογένειες πρέπει να έρχονται μαζί για να γιορτάσουν. Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες συμπάθειές μου στην πρωθυπουργό May και στον βρετανικό λαό. Σήμερα πενθούμε μαζί σας. Αύριο θα συνεργαστούμε μαζί σας για να πολεμήσουμε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν τον τρόπο ζωής μας. Υποτιμούν τη δική μας και την δική σας αντοχή – αυτές οι δειλές επιθέσεις θα ενισχύσουν μόνο τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για να νικήσουμε τους δράστες τέτοιων κακών πράξεων

Emmanuel Macron: «Γαλλία και Βρετανία θα συνεργαστούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας»

Ο Γάλλος πρόεδρος Emmanuel Macron μίλησε για τη φρίκη και τη συνείδησή του στην επίθεση. Σε μια δήλωση, έδωσε τις συμπάθειές του στον βρετανικό λαό και υποσχέθηκε ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα συνεργαστούν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είπε επίσης ότι θα μιλήσει αργότερα σήμερα με την Theresa May.

#Manchester @EmmanuelMacron adresse au peuple britannique toute la compassion et la sollicitude de la France pic.twitter.com/gyPjZexeXe — Élysée (@Elysee) May 23, 2017

Mariano Rajoy: ««Τα συλλυπητήριά μου προς τις οικογένειες των νεκρών»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Mariano Rajoy, καταδίκασε την επίθεση γράφοντας στο twitter: «Τα συλλυπητήριά μου προς τις οικογένειες των νεκρών και τις καλύτερες ευχές μου για την ταχεία ανάκαμψη των θυμάτων»

Condeno el ataque de Manchester. Mi pesar a las familias de las víctimas fallecidas y mis deseos de pronta recuperación a los heridos. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) May 23, 2017

Justin Trudeau: «Κρατήστε τα θύματα και τις οικογένειές τους στις σκέψεις σας»

Ο καναδός πρωθυπουργός Justin Trudeau έγραψε στο twitter: «Οι Καναδοί είναι συγκλονισμένοι από τις ειδήσεις για τη φρικτή επίθεση στο Manchester απόψε. Κρατήστε τα θύματα και τις οικογένειές τους στις σκέψεις σας.».

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 23, 2017

Donald Trump: Μηνύματα αλληλεγγύης

Ο Donald Trump καταδίκασε την επίθεση μ ιλώντας στη Βηθλεέμ: «Είμαστε σε απόλυτη αλληλεγγύη με τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου» και συμπλήρωσε ότι οιυπεύθυνοι για την επίθεση είναι «χαμένοι» και «κακοί».

Melania Trump: «Οι σκέψεις μου και οι προσευχές μου στις οικογένειες στο Manchester»

My thoughts and prayers to the families of #Manchester. — Melania Trump (@FLOTUS) May 23, 2017

Μηνύματα από τον καλλιτεχνικό χώρο

Ariana Grande: «Broken»

H οικοδέσποινα της βραδιάς αμέσως εμτά την έκρηξη έγραψε στο τουίτερ της «broken. Από τα βάθυ της καρδιάς μου, λυπάμαι τόσο πολύ. Δεν έχω λογια».

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Praying for everyone at @ArianaGrande's show — KATY PERRY (@katyperry) May 22, 2017

Broken hearted for the families tonight. Broken hearted for Ari. Broken hearted for the state of this world. 😔 — KATY PERRY (@katyperry) May 23, 2017

God bless everyone who was at Ariana's concert! My prayers are with you all and poor sweet Ariana! This is heartbreaking 💔 — Khloé (@khloekardashian) May 23, 2017

All my love to Manchester 😥 — Khloé (@khloekardashian) May 23, 2017

My heart hurts for my sister, Ariana & every family affected by this tragic event in the U.K. Innocent lives lost. I'm so sorry to hear this — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) May 23, 2017

Thoughts, prayers and my whole ❤️ are with Manchester this evening. — Jennifer Lopez (@JLo) May 23, 2017

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Demi Lovato (@ddlovato) May 22, 2017

No words can describe how I feel about what happened in Manchester. I don't wanna believe that the world we live in could be so cruel. — Bruno Mars (@BrunoMars) May 23, 2017

what happened in Manchester tonight is absolutely horrible. sending my love and prayers to those affected. 💔 — Kendall (@KendallJenner) May 23, 2017

Sad to my stomach for everyone in Manchester and to the concert goers, @ArianaGrande and everyone affected. Prayers and love. — Ruby Rose (@RubyRose) May 23, 2017

Heart breaks for everyone at the @ArianaGrande show- terrorism and hatred disrupting a magical escapist experience. Sending all love. — Lena Dunham (@lenadunham) May 23, 2017

My thoughts and prayers are with the people of Manchester, any one affected, @ArianaGrande and the entire crew. Heartbreaking — P!nk (@Pink) May 23, 2017

Photo: REUTERS/ANDREW YATES