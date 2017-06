Μικρή έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στις Βρυξέλλες | «Εξουδετερώθηκε» ο ύποπτος

Στην εκκένωση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού των Βρυξελλών και της Grand Place προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο Βέλγιο, μετά από μια μικρής ισχύος έκρηξη που σημειώθηκε. Ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με τις Αρχές.

Η Βελγική Αστυνομία τόνισε πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε η κατάσταση της υγείας του δράστη.

Ο ύποπτος, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, δέχθηκε τα πυρά των στρατιωτών οι οποίοι έκαναν περιπολία στον σταθμό.

Ο δράστης φέρεται να φορούσε ζώνη με εκρηκτικά, ενώ είχε μαζί και μια βαλίτσα, η οποία πιθανότατα είχε επίσης εκρηκτικά.

Explosions and possible terror attack in #Brussels. Looks very serious… pic.twitter.com/nodI2lNvO7

— Roman Pable (@RomanPable) June 20, 2017