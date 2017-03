Merkel: Η Γερμανία οφείλει πολλά στις ΗΠΑ | Trump: Δεν είμαι απομονωτιστής | Photos & Video

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν οι κ.κ. Merkel και Trump στον Λευκό Οίκο, μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχαν. Οι δύο ηγέτες, η συνάντηση των οποίων δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνήθηκε να κάνει χειραψία με την Γερμανίδα Καγκελάριο, φάνηκαν να συμφωνούν σε ζητήματα, όπως το ελεύθερο εμπόριο και το ΝΑΤΟ.

Ο Donald Trump χαρακτήρισε ως «παραγωγική» τη συζήτηση που είχε με την Α. Merkel και τόνισε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να προστατέψουν τους λαούς τους από τις επιθέσεις, αλλά και στη μάχη ενάντια στον ISIS.

O Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λέγοντας πως είναι άδικο για την χώρα του να μην καλύπτουν όλες οι χώρες τις υποχρεώσεις τους.

Μιλώντας για το μεταναστευτικό/ προσφυγικό, ο κ. Trump το χαρακτήρισε «προνόμιο και όχι για δικαίωμα, ενώ προέχει η ασφάλεια των πολιτών».

Ο ίδιος ευχαρίστησε την Α. Merkel, αλλά και τον F. Hollande για τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν προκειμένου βρεθεί ειρηνική λύση στην Ουκρανία.

Αναφερόμενος στη στενή φιλία μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, ο κ. Trump σχολίασε: «Η συμμαχία μας είναι θεμέλιο για ένα ελπιδοφόρο μέλλον», ενώ δεν δίστασε να πει πως «μπορεί να έχουμε κάτι κοινό, ίσως, για τις υποκλοπές», αναφερόμενος σε παλιά δημοσιεύματα ότι η CIA παρακολουθούσε την Καγκελαρία.

Kληθείς να σχολιάσει όσους τον κατηγορούν για οικονομική απομόνωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε πως «δεν είμαι υπέρ της οικονομικής απομόνωσης αλλά υπέρ του δίκαιου εμπορίου. Οι ΗΠΑ έχει αδικηθεί».

Παράλληλα, ο κ. Trump διερωτήθηκε «ποιες εφημερίδες διαβάζουν όσοι σχηματίζουν αυτή την άποψη περί απομονωτισμού; Είναι fake news!».

Ο ίδιος, τέλος, άσκησε κριτική στην εμπορική συμφωνία NAFTA με το Μεξικό και τον Καναδά, ενώ εξέφρασε την εμπιστοσύνη πως οι εμπορικές σχέσεις με τη Γερμανία θα συνεχίσουν σε θετική κατεύθυνση.

WATCH LIVE: Trump says he doesn't believe in isolationism but believes trade policy should be fair. https://t.co/upWDsjDV00 pic.twitter.com/YrPfVMAqKe

— Reuters Live (@ReutersLive) March 17, 2017