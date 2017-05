Merkel: Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πλέον ούτε στις ΗΠΑ, ούτε στη Βρετανία!

Την άποψη πως η Ευρώπη δεν μπορεί να βασίζεται πλήρως πλέον ούτε στις ΗΠΑ αλλά ούτε και στη Βρετανία, εξέφρασε η Καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός της στο Μόναχο.

Η γερμανίδα καγκελάριος, υποστήριξε πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να καθορίσουν μόνοι τους την μοίρα τους από εδώ και στο εξής ενώ τόνισε πως κατέληξε σε αυτή την άποψη τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση του Donald Trump στη Σύνοδο της G7, αναφορικά με τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.

Δεν είναι πρώτη φορά που η Angela Merkel εκφράζει αυτή την άποψη καθώς κάτι ανάλογο είχε πράξει και στη σύνοδο των ηγετών της Ευρωζώνης στη Μάλτα. Ωστόσο η στάση του αμερικανού προέδρου σε συνδυασμό με το επερχόμενο Brexit, ενίσχυσε τα επιχειρήματα της γερμανίδας καγκελαρίου.

Αμέσως μετά τις δηλώσεις της, η Angela Merkel αδιαφορώντας για τους φωτογράφους απόλαυσε ένα υπερμέγεθες ποτήρι μπύρας, κίνηση που όπως ήταν αναμενόμενο κέρδισε τις εντυπώσεις και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα social media.

No joke: This was Merkel right after saying Germany can't rely on the US or UK anymore pic.twitter.com/p1TbMjonHH

— David Mack (@davidmackau) May 28, 2017