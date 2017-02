Μαίνεται ο «πόλεμος» Trump- ΜΜΕ – Τι τουίταρε για NYT και CNN;

Σε μια πρωτοφανή κίνηση η οποία προκάλεσε αντιδράσεις προχώρησε ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή, αποκλείοντας δημοσιογράφους κορυφαίων ΜΜΕ απ’ το καθιερωμένο briefing.

Λίγες ώρες αργότερα, κι αφού είχε προκληθεί σάλος στις ΗΠΑ, με τα ΜΜΕ να μιλούν για μια κίνηση χωρίς προηγούμενο, ο Αμερικανός Πρόεδρος έδωσε συνέχεια τουιτάροντας για τους NYT και το CNN.

Συγκεκριμένα, ο D. Trump κατηγόρησε για ακόμα μια φορά τα ΜΜΕ ότι βγάζουν ψευδείς ειδήσεις και δεν λένε την αλήθεια και αποκάλεσε «ανέκδοτο» τους New York Times και το CNN για την αντίδρασή τους στο «μπλόκο».

FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017