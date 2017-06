Μέλος του ISIS δηλώνει ο δράστης της Παναγίας των Παρισίων

Μέλος του ISIS δηλώνει πως είναι ο δράστης της Παναγίας των Παρισίων, ο οποίος επιτέθηκε το απόγευμα της Τρίτης με σφυρί σε αστυνομικούς έξω απ’ τον Καθεδρικό Ναό, στην «καρδιά» της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο άνδρας που επιτέθηκε με σφυρί σε Γάλλους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του δήλωσε στις Αρχές πως είναι «στρατιώτης του χαλιφάτου», δηλαδή μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα, την οποία επικαλούνται τα διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον Γάλλο ΥΠΕΣ, Gerard Collomb, δράστης είναι περίπου 40 ετών και έφερε πάνω του την ταυτότητα ενός φοιτητή από την Αλγερία, ενώ είχε επίσης απειλήσει περαστικούς πριν στοχεύσει προς δύο αστυνομικούς.

Ο δράστης φώναξε «αυτό είναι για τη Συρία» καθώς επιτέθηκε, σύμφωνα με τον Gerard Collomb.

Ένας άνδρας έφτασε πίσω από αυτούς τους αστυνομικούς και, οπλισμένος με ένα σφυρί, άρχισε να χτυπά έναν από αυτούς. Οι συνάδελφοί του αντέδρασαν με ψυχραιμία… και πυροβόλησαν

Στην κατοχή του υπόπτου βρέθηκαν επίσης μερικά «κουζινομάχαιρα», σημείωσε ο Γάλλος ΥΠΕΣ.

Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Τουρίστας δήλωσε στα ΜΜΕ νωρίτερα:

Ήμασταν κλειδωμένοι μέσα. Όταν βγήκαμε, όλοι άρχισαν να τρέχουν και μας είπαν »Γρήγορα, μείνετε μακριά από τις πόρτες». Τώρα είδαμε στο ίντερνετ ότι κάποιος επιτέθηκε σε αστυνομικό και τον πυροβόλησαν και δεν μπορούμε να φύγουμε

Η στιγμή της σύλληψης:

Video shows Paris police surrounding man after he attacked an officer with a hammer outside the Notre-Dame Cathedral https://t.co/3I3lyGfM9d pic.twitter.com/hjTVWngeWm

— CNN International (@cnni) June 6, 2017