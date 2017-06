To Manchester θα τιμήσει την Ariana Grande

Η Ariana Grande πρόκειται να λάβει τιμητική υπηκοότητα από το Manchester, μετά την μεγάλη υποστήριξη που έδειξε προς τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης του περασμένου μήνα, η οποία άφησε 22 νεκρούς πίσω της.

Σύμφωνα με το BBC, η Ariana θα είναι η πρώτη που θα λάβει την τιμή με βάση ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο θα αναγνωρίσει αυτούς που έχουν κάνει «αξιοσημείωτες συνεισφορές στη ζωή και την επιτυχία της πόλης».

Η συναυλία της One Love Manchester έφερε σχεδόν 3 εκατομμύρια λίρες για τη βοήθεια των θυμάτων της επίθεσης και των οικογενειών τους.

A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jun 11, 2017 at 5:23pm PDT

Ο Sir Richard Leese, αρχηγός του City Council του Mancheter, δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν ήδη ότι η Ariana είναι «επίτιμη Mancunian».

I got to meet my queen today❤❤love you @ArianaGrande💖💖xxxxxx pic.twitter.com/xTymQaRoN2

— jaden farrell mann (@dustyblu10) June 2, 2017