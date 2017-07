Λίβανο: 3 νεκροί από μεγάλη πυρκαγιά σε καταυλισμό προσφύγων

LIKE US ON FACEBOOK

Τουλάχιστον 3 νεκροί, από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε καταυλισμό προσφύγων στην πόλη Καμπ Ελίας, κοντά στη Βηρυτό.

Σύμφωνα λιβανικά μέσα ενημέρωσης, την Κυριακή ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε καταυλισμό Σύρων προσφύγων στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, όπου και τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμα άγνωστα.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο MTV, φαίνεται να έχει σημειωθεί τουλάχιστον μία έκρηξη, αλλά και φλόγες και πυκνά σύννεφα μαύρου καπνού να υψώνονται από τον τόπο της πυρκαγιάς.

Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο καταγεγραμμένοι Σύροι πρόσφυγες, φιλοξενούνται στον Λίβανο, με πολλούς από αυτούς να ζουν σε ανεπίσημους καταυλισμούς που είναι διασκορπισμένοι στη χώρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, στη χώρα βρίσκονται περίπου 1,5 εκατ. Σύροι.

