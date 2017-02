Λάθος συναγερμός στο Dortmund της Γερμανίας- Κανείς ένοπλος στο σχολείο- Photos

Λάθος ήταν τελικά ο συναγερμός ο οποίος σήμανε στο Dortmund της Γερμανίας και αναφέρονταν σε ένοπλο άνδρα που εισέβαλε σε σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαθητές και καθηγητές έλαβαν οδηγίες από τα ηχεία του σχολείου να κλειδωθούν στις αίθουσες στις 11:15 τοπική ώρα.

Η αστυνομία, αναφέρει, πως κανείς δεν είχε τραυματιστεί και ότι οι έρευνες είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Η αστυνομία σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα είχε αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις έξω από το κτήριο και στις έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου συμμετείχαν ακόμα και ελικόπτερα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ο οποίος προέβη σε δηλώσεις υπογράμμισε πως η επιχείρηση της αστυνομίας του Menden βρίσκεται σε εξέλιξη στο σχολείο αλλά δεν έδωσε πληροφορίες.

No one injured at lockdown site in Dortmund, police confirm https://t.co/nexZwO5kQu pic.twitter.com/CLMPinonlB

