Κι αν ο άστεγος που κάθεται στο διπλανό παγκάκι είναι τελικά ο άντρας των ονείρων σου;

Κι αν ο… δύσοσμος άστεγος που κάθεται στο διπλανό παγκάκι είναι τελικά ο άντρας των ονείρων σου;

Η Τζούλια είναι μια νεαρή Σουηδέζα που ζει με τον γάτο της Όπτιμους στη Βιέννη. Μπορεί να μη ζει ακριβώς τη ζωή που θα ήθελε, αλλά είναι θετικό κορίτσι και εξακολουθεί να ονειρεύεται το μέλλον. Μια μέρα θα γράψει ένα λογοτεχνικό αριστούργημα, θα γίνει φίλη με τη μεγάλη συγγραφέα Ελφρίντε Γέλινεκ και θα σταματήσει να απαντά σε στατιστικές έρευνες για να περνά η ώρα. Μέχρι τότε, όμως, θα συνεχίσει να διδάσκει αγγλικά σε υπερφιλόδοξα επιχειρηματικά στελέχη και ανεπίδεκτα μαθήσεως παιδιά.

Στο παγκάκι ενός πάρκου γνωρίζει τον Μπεν. Και οι δυο τους ερωτεύονται τρελά. Όλα είναι τέλεια, εκτός από το γεγονός ότι ο Μπεν ζει σε έναν θάμνο και χρειάζεται επειγόντως να κάνει μπάνιο!

Το iPop.gr σας δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε ένα απ’ τα τρία αντίτυπα του βιβλίου «Πώς ερωτεύτηκα τον άντρα που ζούσε στους θάμνους», μια πραγματική ιστορία αγάπης που ξεφεύγει απ’ τα στερεότυπα και τα συνηθισμένα.

Το «Πώς ερωτεύτηκα τον άντρα που ζούσε στους θάμνους» είναι μια υπέροχη ιστορία αγάπης για την τόλμη να επιλέγεις με την καρδιά σου, να βλέπεις πέρα από το προφανές, πέρα από τις προσδοκίες και πέρα από τα κουρελιασμένα ρούχα. Και, το συναρπαστικότερο, είναι εμπνευσμένο από την πραγματική ιστορία της συγγραφέως.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα:

Η Έμι Αμπραχάμσον γεννήθηκε το 1976. Έκανε το συγγραφικό της ντεμπούτο με το εφηβικό μυθιστόρημα My dad’s kind and my mum’s a foreigner (Min pappa är snäll och min mamma är utlänning). Έχει γράψει άλλα τρία εφηβικά μυθιστορήματα και όντα υποψήφια το 2012 για το βραβείο August με το βιβλίο της The only way is up (Only väg is upp).Το «Πώς ερωτεύτηκα τον άντρα που ζούσε στους θάμνους» είναι το πρώτο της μυθιστόρημα για ενηλίκους, το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα απ’ τις εκδόσεις «Ψυχογιός».