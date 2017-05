Κάννες: Βραβείο σεναρίου για τον Λάνθιμο! Πολλά συγχαρητήρια!

LIKE US ON FACEBOOK

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στον Γιώργο Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου καθώς φεύγουν απ’ τις Κάννες έχοντας στα χέρια τους το βραβείο σεναρίου, για την ταινία τους «The Killing of a Sacred Deer».

Το 70ό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών έριξε την αυλαία του μετά από δύο εβδομάδες γεμάτες προβολές.

O Χρυσός Φοίνικας πήγε στην ταινία «The Square» του Ruben Östlund.

Σημειώνεται πως οι δύο Έλληνες μοιράστηκαν το βραβείο με την Lynne Ramsay για την ταινία «You Were Never Really Here». Πρόκειται για τη δεύτερη αγγλόφωνη ταινία Γιώργου Λάνθιμου, στην οποία συνεργάστηκε και πάλι με τον Ευθύμη Φιλίππου, ενώ στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Nicole Kidman και Colin Farrell.

«Ευχαριστώ την κριτική επιτροπή για αυτό το ωραίο δώρο», ήταν η πρώτη δήλωση του Γιώργου Λάνθιμου, μετά την παραλαβή του βραβείου.

Το story του «The Killing of a Sacred Deer»

Το σενάριο είναι εμπνευσμένο από τραγωδία του Ευριπίδη και επικεντρώνεται στον Στίβεν, χαρισματικό χειρουργό, και σε έναν έφηβο που επιδιώκει να τον εντάξει στην κατακερματισμένη του οικογένεια. Όταν οι πράξεις του νεαρού γίνονται δραματικά κυνικές, η ιδεατή ζωή του Στίβεν γκρεμίζεται, ωθώντας τον να πράξει μια αδιανόητη θυσία.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Χρυσός Φοίνικας

«The Square» του Ρούμπεν Όστλουντ

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Σοφία Κόπολα για το «The Beguiled»

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής

«120 Βattements par Μinute» του Ρομπέν Καμπιγιό

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας

Χοακίν Φίνιξ για το «You Were Never Really Here» της Λιν Ράμσεϊ

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας

Νταιάν Κρούγκερ για το «In the Fade» του Φατίχ Ακίν

Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου

Γιώργος Λάνθιμος – Ευθύμης Φιλίππου για το «The Killing of a Sacred Deer»

Λιν Ράμσεϊ για το «You Were Never Really Here»

Βραβείο της Επιτροπής

«Loveless» του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Camera D’ Or – Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

«Jeune Femme» της Λεονόρ Σεράιγ (Γαλλία, Βέλγιο)

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους Ταινίας

«A Gentle Night» του Κι Γιου (Κίνα) / Ειδική Μνεία στο «Katto» του Tέπο Αϊράκσινεν (Φινλανδία)

Photo: REUTERS/ERIC GAILLARD, REUTERS/Stephane Mahe