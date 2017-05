Juncker: «Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στο κουράγιο και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού»

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στο κουράγιο και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού» δήλωσε ο Juncker από την Ταορμίνα της Ιταλίας που βρίσκεται για την συνάντηση των G7.

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν Jean-Claude Juncker είπε χαρακτηριστικά για την χώρα μας από την Ταορμίνα της Ιταλίας που βρίσκεται για την συνάντηση των G7:

Η Ελλάδα είναι σε σωστή τροχιά. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στο κουράγιο και την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη χώρα και αυτό το έθνος οφείλουμε να το σεβαστούμε

O Juncker έστειλε ένα μήνυμα προς Βερολίνο και ΔΝΤ, στον απόηχο του Eurogroup της Δευτέρας, προτρέποντας τους να σταματήσουν να παίζουν εις βάρος της Ελλάδας και καθησυχάζοντας τους Έλληνες να μην χάσουν το κουράγιο τους:

Προς την Γερμανία και το ΔΝΤ, να σταματήσουν επιτέλους τα παιχνίδια στην πλάτη της Ελλάδας, αλλά και προς τους Ελληνες, να μην χάνουν το κουράγιο τους κατά τις δύσκολες μέρες που έρχονται.

Ο Πρόεδρος της Κομισιόν, φημίζεται για τις φιλοελληνικές του θέσεις, καθώς είναι πάγια σύμμαχος των ελληνικών θέσεων, αντιθέτως με τους Γερμανούς οι οποίοι διατηρούν είναι αρκετά επιφυλακτικοί για τα βήματα της ελληνικής πλευράς.

.@JunckerEU #G7 "#Greece is on track. Reforms have been done. I want to pay tribute to the courage of the Greek people." pic.twitter.com/DLu0SjrGCe

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) May 26, 2017