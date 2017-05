Ισχυρή έκρηξη στην Καμπούλ | Νεκροί και τραυματίες (Photos)

Μια ισχυρή έκρηξη έπληξε την Καμπούλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλά άτομα, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας του Αφγανιστάν, απ’ την έκρηξη σκοτώθηκαν τουλάχιστον 49 άτομα και τραυματίστηκαν ακόμα 300.

Η έκρηξη σημειώθηκε πολύ κοντά στη Γερμανική Πρεσβεία, στην περιοχή όπου στεγάζονται οι ξένες Πρεσβείες.

Δεν αποκλείεται ανάμεσα στους νεκρούς να βρίσκεται και διπλωματικό προσωπικό της γερμανικής Πρεσβείας.

Massive explosion near gate the German Embassy in #Kabul . Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan . pic.twitter.com/SLoQNim3Y1

Τα παράθυρα και οι πόρτες των σπιτιών που βρίσκονται σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων απ’ το σημείο, καταστράφηκαν απ’ την έκρηξη, η οποία προκλήθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο.

Damages from Kabul blast, the exact location is still not clear, source it was in WAK, Kabul PD10#AFG pic.twitter.com/sHIxDeRZto

