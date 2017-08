Ισχυρή έκρηξη σε σχολείο στις ΗΠΑ

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε σχολείο στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η οροφή του. Υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες προκλήθηκε έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου σε σχολείο στη Μινεάπολη. Σύμφωνα με αναφορές υπάρχει ένας νεκρός ωστόσο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

1 fatality reported and at least persons trapped beneath collapse reported. Crews extinguishing fire, searching for victims and extricating.

