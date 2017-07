Ήρθαν τα 7,7 δισ. στα ελληνικά ταμεία- Έκλεισε η αξιολόγηση

Εκταμιεύθηκαν τα 7,7 δισ. ευρώ από τον ESM προς την Ελλάδα. Από το συνολικό ποσό τα 6,9 δισ. θα εκταμιευθούν για το χρέος και τα 1,6 δισ. για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Related to today's € 7.7 bn disbursement from #ESM to #Greece, this is ESM's final document on terms of 3rd tranche https://t.co/p2eyjyOIX3

— ESM (@ESM_Press) July 10, 2017